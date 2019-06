Conad Sicilia dona tre monitor al reparto di Cardiologia dell'ospedale dei bambini di Palermo

Continua la solidarietà di Conad Sicilia nei confronti dell’Ospedale dei Bambini di Palermo. Questa mattina, i vertici del Gruppo - leader della grande distribuzione in Sicilia - hanno donato tre monitor multiparametrici al reparto di Cardiologia Pediatrica, diretto da Calogero Comparato.

I monitor, del valore di 5 mila euro, serviranno alla rilevazione dei principali parametri vitali. Presenti al momento della consegna, Vittorio Troia, direttore generale Conad Sicilia, Giovanni Anania, direttore marketing Conad Sicilia e Giovanni Cardinale membro del Cda di Conad Sicilia. E per l’Ospedale, il direttore generale, Roberto Colletti, e Marilù Furnari e Desiree Farinella per la Direzione Medica che hanno espresso grande gratitudine per l’utile donazione. "I numeri non bastano - spiega Vittorio Troia - a quantificare il nostro impegno per la comunità. Al centro di Conad ci sono le persone e questo ci rende diversi dalla concorrenza perchè al primo posto nella nostra politica aziendale mettiamo i bisogni della comunità e del territorio.

Anche oggi - conclude - con una piccola donazione abbiamo aiutato l’Ospedale dei bambini di Palermo con un gesto concreto: l’acquisto di materiale necessario a un reparto d’eccellenza. Ci siamo e ci continueremo ad essere per i bisogni della collettività grazie soprattutto alla generosità dei nostri clienti che spesso devolvono le loro raccolte punti a sostegno di attività benefiche".

Lo scorso anno Conad Sicilia aveva donato la stessa cifra a favore dell’unità operativa di Oncoematologia Pediatrica del nosocomio palermitano. "L'attenzione di privati nei confronti dell’Ospedale è sempre ben accetta - sottolinea il direttore generale Colletti - e ci inorgoglisce perchè l’obiettivo primario per noi è migliorare la qualità dell’assistenza dei nostri piccoli pazienti".

"Siamo certi - aggiunge Marilù Furnari - che la collaborazione con Conad Sicilia continuerà nel tempo e sarà tesa a fornire anche attraverso piccoli gesti una sempre rinnovata solidarietà". Conad Sicilia sostiene annualmente in tutta l’Isola realtà importanti nella cura e l’assistenza ai malati e alle loro famiglie, come l’Associazione Piera Cutino a Palermo o La Casa di Toti a Modica, il primo albergo etico gestito da disabili e ancora, l’Anfass di Modica a cui ha donato un pulmino per il trasporto dei ragazzi che frequentano le attività dell’associazione.

