Palermo, pensionato perseguita la sua ex: arrestato per stalking

Un pensionato di 69 anni è stato arrestato a Palermo con l'accusa di stalking per avere perseguitato per sei anni la sua ex. L'uomo e la donna avevano interrotto la relazione nel 2013, ma il 69enne non si è rassegnato alla fine della loro relazione, avvenuta nel 2013, e la perseguitava con telefonate, pedinamenti e minacce di morte.

La vittima ha trovato il coraggio di denunciarlo. Così era arrivato il divieto di avvicinamento e, successivamente, la misura di custodia cautelare in carcere. Era stato condannato in via definitiva alla pena di cinque anni e sulla base di questi precedenti gli è stata contestata la recidiva.

Ma nonostante il 69enne si trovasse in libertà vigilata ha continuato a terrorizzare la donna che, per timore di ritorsioni personali, non usciva più di casa. La vittima lo ha denunciato di nuovo alla polizia la scorsa settimana dopo l'ennesimo episodio di stalking.

L'uomo si è appostato sotto l’abitazione della donna in corrispondenza del balcone e, guardando la donna con insistenza, ha fatto ripetutamente il segno della croce. Gli agenti della squadra mobile di Palermo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Palermo.

