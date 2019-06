Maturità, a Palermo Ungaretti e Bartali preferiti alle tracce sulla mafia

I primi due candidati a varcare il cancello d’uscita del liceo classico Garibaldi a Palermo sono Alessandro e Giulia. In quattro ore hanno terminato la prova. Lui ha svolto la traccia su Carlo Alberto Dalla Chiesa, lei ha sviluppato quella su Leonardo Sciascia e la mafia del «Giorno della civetta». Temi di attualità e di impegno civile sentiti in una scuola che per una parte costeggia proprio via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a poche centinaia di metri dal punto in cui il prefetto fu ucciso con la moglie.

«Del romanzo di Sciascia - dice Giulia - mi ha interessato non solo il grande tema della legalità, di cui a scuola si è pure parlato, ma soprattutto quello sociale dell’omertà». Le tracce sulla mafia non sono state però scelte dalla maggioranza degli studenti di Palermo. Molti, e non solo i candidati per gli indirizzi scientifici, hanno preferito il brano degli scienziati Steven Sloman e Philip Fernbach.

"L'illusione della conoscenza», che ha stimolato riflessioni sulla possibilità di colmare i vuoti cognitivi ricorrendo al mondo e alla realtà circostanti. A sorpresa, tanti hanno analizzato il testo di «Risvegli» di Giuseppe Ungaretti ("Non conoscevo la poesia ma conosco bene l'autore», dice Marco del liceo Garibaldi).

E c'è chi si è appassionato alla figura di Gino Bartali finito nella lista dei "giusti» per avere aiutato gli ebrei perseguitati dai nazisti (ANSA).

