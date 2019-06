Il giallo di San Cipirello, per Agnello lesioni alla testa e alle braccia: oggi i funerali

Eseguita ieri all'istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Nunzio Agnello, il quarantunenne disabile trovato morto sabato mattina all'alba in via IV novembre.

Il corpo, come si legge in un articolo di Leandro Salvia sul Giornale di Sicilia in edicola, presentava lesioni alla fronte, al volto e alle braccia, compatibili con delle percosse ricevute. Rimangono da chiarire però le cause e il nome dell'omicida. Che potrebbe non essere solo uno. Le indagini, coordinate dal pm, sono condotte dai carabinieri della compagnia di Monreale. I funerali saranno celebrati oggi alle ore 15 in Chiesa madre a San Cipirello.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE