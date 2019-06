Palermo, personale irregolare e carenze igieniche in 2 ristoranti di sushi: multe da 20mila euro

Sono stati controllati e sanzionati due ristoranti di sushi a Palermo. Nel corso dell'operazione degli agenti del commissariato Libertà, dei poliziotti dell’ufficio immigrazione, della divisione di polizia amministrativa e sociale e del reparto prevenzione crimine, dei militari della guardia di finanza e del personale della guardia costiera e dell’Asp, sono state elevate multe da 20mila euro ai titolari.

Nel primo ristorante sono state riscontrate irregolarità connesse all’impiego di personale non in regola e a carenze igienico sanitarie. Nel secondo, oltre ad essere stati rilevati dipendenti non in regola e carenze igienico sanitarie, sono state riscontrate irregolarità riguardo alla mancanza di tracciabilità del pesce.

Nel contesto sono stati effettuati anche posti di controllo su strada che hanno consentito controllare 21 mezzi e di elevare sanzioni per un ammontare di 1500 euro.

