Omicidio a Carini, oggi l'autopsia sul corpo della donna e l'esame delle ferite del marito e del figlio

Verrà effettuata oggi l’autopsia sul corpo di Anna Scavo, la commessa 36enne uccisa con un taglierino dal marito, Marco Ricci, sabato scorso, a Carini, nel negozio in cui lavorava. Al delitto ha assistito il figlio 14enne della coppia, separata da un anno, che difende, però, il padre.

Secondo la versione dell’adolescente l’uomo, che lo aveva accompagnato a trovare la madre, sarebbe intervenuto per difenderlo dalla donna che, nel corso di una lite avrebbe tentato di aggredirlo con un taglierino.

Identica la versione di Ricci, indagato a piede libero per omicidio.

Padre e figlio sono ricoverati in ospedale e presentato diverse ferite di arma da taglio. Per ricostruire la dinamica il procuratore aggiunto Annamaria Picozzi ha disposto, oltre all’autopsia sul corpo, l’esame delle ferite di Ricci e del ragazzo per stabilire se la loro versione dei fatti è compatibile con la reale dinamica dell’omicidio.

© Riproduzione riservata