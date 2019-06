Palermo, scoperte e sequestrate un'officina di autoriparazioni ed un'autorimessa abusive

Un'officina di autoriparazioni ed un'autorimessa sono state trovate in via Mongerbino e via Cesalpino, a Palermo, prive di autorizzazioni. Gli agenti del nucleo di polizia ambientale hanno sequestrato entrambi i locali. Sono state elevate multe per un totale di 2.100 euro.

In via Mongerbino gli agenti hanno trovato l'officina di circa 40 metri quadrati, con attrezzature e strumenti di lavoro e all'interno c'erano due auto in attesa di riparazione. Al titolare di 63 anni sono state richieste le documentazioni amministrative e la relazione fonometrica indispensabile, di cui era sprovvisto.

Gli agenti della polizia municipale con i carabinieri della stazione Palermo Scalo hanno trovato, nello scantinato di un edificio di via Cesalpino, un'autorimessa con autolavaggio di 900 metri quadri, di proprietà di un 31enne.

Durante il sopralluogo c'erano due auto in fase di lavaggio e asciugatura e altre sessante vetture e dieci motocicli custoditi all’interno, senza alcuna autorizzazione.

Gli agenti della municipale, inoltre, sabato scorso, hanno scoperto e sanzionato due parcheggiatori abusivi. Un trentacinquenne è stato trovato nella zona di via Lanza di Scalea, al velodromo, nel corso dell’Unlocked Music Festival Musica & Legalità. In via della Favorita, durante la Fiera del Mediterraneo, è stato individuato un trentanovenne. Per entrambi la sanzione è di 771 euro.

© Riproduzione riservata