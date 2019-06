Palermo, nasconde in casa un chilo di hashish: arrestato 46enne

Nasconde sopra l'armadio della camera da letto dieci panetti di hashish dal peso di un chilo, in via Albergheria, a Ballarò, a Palermo. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno fatto irruzione nell'appartamento di C. A., di 46 anni, che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I miliari, coadiuvati dai cani antidroga Mike e Charly, hanno trovato la droga in una busta di plastica sopra l’armadio.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà inviata ai carabinieri del laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo, per le analisi quantitative e qualitative.

Per il 46enne sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

