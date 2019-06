Acquascooter sequestrato a Sferracavallo, era in zona vietata e senza assicurazione

Sequestrato un acquascooter, recuperati due fusti di olio e salvate due tartarughe caretta caretta. Ecco il bilancio delle operazioni condotte dagli uomini della capitaneria di Porto per «Mare sicuro 2019».

L'acquascooter è stato sequestrato a Sferracavallo. Il mezzo era senza assicurazione e zigzagava in una zona interdetta. Per il giovane alla guida è scattata anche una multa di 900 euro.

I fusti con materiale inquinante sono stati sequestrati nel mare di Porto Empedocle, mentre le tartarughe sono state salvate a Termini Imerese e a Mazara del Vallo. I due animali sono stati affidati all’istituto zooprofilattico di Palermo.

Da Pollina a Gela sono state elevate 20 sanzioni amministrative in materia di diporto, demanio marittimo, ambiente e sicurezza della navigazione.

Salvati anche alcuni diportisti a bordo di una nave a vela di 13 metri in avaria a 65 miglia dalle coste trapanesi. Mentre a Trapani è stato soccorso un sub in difficoltà affidato al 118 e alcuni diportisti a bordo di un imbarcazione rimasta in balia delle onde all’Addaura.

