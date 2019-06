Palermo, sorpreso a spacciare droga vicino al Velodromo: arrestato pusher 22enne

È stato sorpreso dalla polizia con cocaina, ecstasy e hashish vicino al Velodromo, dove si stava svolgendo la manifestazione musicale “Unlocked music festival musica & legalità”. È stato arrestato Cristian Furitano, di 22 anni palermitano del quartiere Zen, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo è stato visto mentre chiacchierava con con altri giovani sempre diversi, non lontano dal Velodromo.

Il 22enne è stato perquisito e all’interno di una busta in plastica, nascosta, aveva 24 involucri in cellophane contenenti cocaina; 14 involucri con sostanza stupefacente del tipo Mdma- ecstasy; 5 pezzi di hashish del peso complessivo di 2 grammi; un sacchettino in plastica contenente circa 1,5 grammi di polvere di Mdma - ecstasi e un involucro di cellophane trasparente contenente numerose pastiglie da 6,17 grammi ciascuna di ecstasy.

Oltre alla droga, il ventiduenne è stato trovato in possesso anche di numerose banconote di piccolo taglio, che gli agenti hanno sottoposto a sequestro.

© Riproduzione riservata