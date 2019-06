Palermo, la raccolta differenziata arriva a Settecannoli: coinvolte diecimila famiglie

Il prossimo primo ottobre parte la raccolta differenziata nel quartiere Settecannoli, a Palermo. Domani si procederà all'invio delle lettere a diecimila famiglie coinvolte nel quinto step di "Palermo differenzia 2" e da lunedì prossimo, fino al prossimo 19 luglio, i residenti potranno presentarsi al centro di raccolta di viale dei Picciotti per ritirare bidoncini e sacchetti.

Gli utenti potranno, comunque, anche aspettare il passaggio degli uomini della società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti che consegneranno a domicilio il kit, con i tempi calcolati nel loro programma.

Il nuovo progetto, così come riporta Giancarlo Macaluso in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, riguarderà 400 attività commerciali in un'area che abbraccia via Lincoln, via Decollati, via Matera, via Gangitano, Corso dei Mille , Piazza Torrelunga, via Diaz, via Messina Marine, Foro Umberto I.

