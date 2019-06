Il 73enne trovato morto a Palermo, è giallo sul decesso: disposta l'autopsia

È giallo a Palermo sulla morte di Franco Ettore Meli, di 73 anni, abitante di via Belmonte Chiavelli, il cui corpo è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri nel suo terreno in via Barresi.

La scomparsa dell'uomo era stata denunciata ieri mattina dalla moglie. La tragica scoperta è stata fatta dagli uomini della forestale e dai vigili del fuoco che si trovavano in zona perché intervenuti per un incendio di sterpaglie su Monte Grifone.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia di stato e gli uomini del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Il medico legale non ha trovato segni di violenza, ma ha disposto l'autopsia che verrà effettuata all'istituto di medicina legale del Policlinico.

