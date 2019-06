Nasce la nuova area pedonale di Valdesi, a Mondello un restyling all'insegna dei colori

Tutto pronto a Valdesi per la consegna alla città di Palermo della nuova area pedonale di Viale Regina Elena. Come sottolinea il vicesindaco Fabio Giambrone in un post su Facebook, l'area è stata "riqualificata con i colori come elemento di arredo principale".

"In seguito continueremo su Mondello per spostarci poi nelle altre borgate marinare - continua Giambrone - Grazie alle professionalità di Rap e Coime che hanno realizzato questo ed altri interventi e grazie ad Amat ed ai funzionari tecnici dell’area decoro urbano del comune di Palermo".

Nella foto postata dal vicesindaco si nota il nuovo look colorato del fondo stradale. Un restyling che vuole assecondare i colori dell'estate e quelli del mare di Mondello.

