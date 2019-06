A Palermo arriva il festival Beer Bubbles: chiusure e divieti in via Maqueda e corso Vittorio

Palermo "capitale" della birra artigianale. Domani arriva il festival "Beer Bubbles". Un evento che porterà in città trenta birrifici provenienti da tutta Italia. Per l'occasione da venerdì 7 a domenica 9 giugno niente auto in corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso fra via Roma e i Quattro Canti (piazza Villena), e in via Maqueda, fra piazza Villena e via Torino (esclusa). Lo comunica la polizia municipale.

In entrambi i tratti sarà autorizzato il passaggio solo ai residenti che non hanno vie d'accesso alternative, oltre che a forze dell'ordine e mezzi di soccorso. Lungo il perimetro delle aree chiuse al traffico verranno disposte delle transenne con segnali luminosi.

Sull’asse di via Maqueda bassa (verso la stazione fino a incrocio con via Torino) saranno allestiti gli spazi dedicati ai birrifici e alcune postazioni food. In quest'area sono previste anche limitazioni al transito dei pedoni per l'installazione di stand, palchi e arredi della manifestazione.

