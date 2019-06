Tari, i dipendenti comunali di Palermo la possono pagare in 10 rate

I dipendenti comunali di Palermo se vogliono possono pagare la Tari, la tariffa sui rifiuti, in dieci rate trattenute direttamente sullo stipendio. È quanto hanno ottenuto i segretari provinciali Lillo Sanfratello Cgil Fp, Salvatore Sampino ed Ilioneo Martinez della Uil Fp e Nicolò Scaglione del Csa Ral di Palermo dopo alcuni incontri con l’assessore comunale al Bilancio Roberto D’Agostino.

“Questa iniziativa condivisa con l’amministrazione, porta un duplice risultato – dicono i sindacalisti - la possibilità per il dipendente di poter dilazionare le tasse dovute senza incorrere in dimenticanze e sanzioni, e la certezza di incasso per il comune che potrà garantire i servizi indispensabili per la città”. Già dal mese di giugno allegato alla busta paga ci saranno le istruzioni per usufruire del servizio.

© Riproduzione riservata