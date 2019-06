Mafia: chi sono i 12 assolti al processo Talea a Palermo, tra loro anche il titolare del Bar Alba

Sono dodici gli assolti dal gup di Palermo Filippo Lo Presti, nel processo scaturito dall'operazione della Dda di Palermo denominata Talea che due anni fa decapitò i vertici dei mandamenti mafiosi palermitani di Resuttana-San Lorenzo e Tommaso Natale.

Tra loro, come scrive Sandra Figliuolo sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, ci sono anche il titolare del Bar Alba Giuseppe Tarantino, che era accusato di favoreggiamento per aver negato le richieste estorsive, le figlie del boss Giovanni Niosi, Concetta e Rita, che non avrebbero fatto da prestanome, ma nella lista degli scagionati ci sono anche diverse persone che erano accusate di aver imposto il pizzo nel mandamento.

Ecco l'elenco completo degli assolti: Michele Pillitteri, Fabio Schiera, Renato Farina, Giuseppe Sgroi, Antonino La Berbera, Calogero Gambino, Francesco Di Noto, Vincenzo Maranzano, Giulio D'Acquisto, Concetta Nioisi, Rita Niosi e Giuseppe Tarantino.

Mafia a Palermo, colpo al clan di San Lorenzo: 24 condanne per oltre un secolo e 12 assoluzioni, nomi e foto Maria Angela DI TRAPANI Giuseppe BIONDINO Salvatore ARIOLO Francesco LO IACONO Ahmed GLAOUI Bartolomeo MANCUSO Ignazio CALDERONE Francesco Paolo LIGA Antonino CATANZARO Salvatore LO CRICCHIO Domenico MAMMI Sergio MACALUSO Pietro SALSIERA Sergio NAPOLITANO Lorenzo CRIVELLO Stefano CASELLA Filippo BONANNO Giovanni MANITTA Giovanni NIOSI Corrado SPATARO Massimiliano VATTIATO Pietro SALAMONE Antonino TUMMINIA Francesco DI NOTO - Assolto Renato FARINA - Assolto Antonino LA BARBERA - Assolto Vincenzo MARANZANO - Assolto Michele PILLITTERI - Assolto Fabio SCHIERA - Assolto

Ventiquattro, invece, i condannati per circa un secolo e mezzo di carcere. La Procura attende le motivazioni della sentenza per presentare un eventuale ricorso.

