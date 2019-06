Dal Sud Africa al Capo in macchina: tre palermitani bloccati dagli scontri in Sudan

Tre palermitani sono bloccati in Sudan per via dei violenti scontri che in queste ore si stanno consumando a Khartoum. I tre, l'imprenditore Giuseppe La Gattuta, Riccardo Figà e Sergio Carciotto, si trovano in Africa per un viaggio-avventura che li vede protagonisti di un'impresa: andare da un "Capo" all'altro del mondo in macchina, dal Sud Africa a Palermo, o meglio da Cape Town al mercato del Capo. Solo che una volta arrivati in Sudan, domenica scorsa - secondo un video postato dai tre su Facebook - sono stati sorpresi dalla guerriglia in corso a Khartoum.

Come si legge in un articolo di Sandra Figliuolo sul Giornale di Sicilia, i tre amici attendono notizie dalla Farnesina per essere autorizzati a lasciare il Sudan.

Intanto , precipita la situazione a Khartoum, dove da mesi la popolazione manifesta, chiedendo che dopo la fine del trentennale regime di Omar al-Bashir, il potere venga passato ai civili. Trenta manifestanti uccisi e centinaia di feriti è il bilancio di sangue in cui è sfociato il sit-in davanti al quartier generale delle forze armate nel centro della città. Sebbene la giunta militare nega di aver mirato ai manifestanti.

