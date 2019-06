Caltanissetta, rubata merce per tremila euro: denunciati quattro palermitani

Quattro palermitani sono stati denunciati dalla polizia di Stato di Caltanissetta alla procura della Repubblica per il reato di furto aggravato in concorso.

Ieri pomeriggio, una pattuglia della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio, nel transitare per via Senatore Giuseppe Alessi, ha incrociato una Mercedes Classe A con tre uomini a bordo. I poliziotti hanno invertito il senso di marcia inseguendo i tre i quali, per eludere il controllo, hanno accelerato l’andatura del mezzo.

Una volta raggiunti e bloccati, sono stati sottoposti a perquisizione personale e del mezzo all’interno del quale gli agenti hanno trovato merce per tremila euro: 138 confezioni di salmone, 27 confezioni di grana e parmigiano, per complessivi 13 chili, 305 confezioni di zafferano, 151 di pinoli, 34 spazzolini da denti, 16 confezioni di lamette da barba e indumenti vari, dei quali i tre non hanno saputo fornire la provenienza.

Condotti in questura, hanno ammesso di aver trafugato la merce da quattro supermercati nel territorio di Caltanissetta. Una quarta persona, una donna complice dei tre fermati, è stata rintracciata successivamente dagli agenti. I quattro sono stati sottoposti a rilievi foto dattiloscopici e denunciati per furto aggravato in concorso.

La merce sequestrata è stata restituita ai titolari degli esercizi commerciali.

© Riproduzione riservata