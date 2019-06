Alia, evade dai domiciliari e minaccia i carabinieri con un coltello: arrestato

I carabinieri di Alia, comandati dal maresciallo Alberto Castello, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per evasione, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, Salvatore Zimbardo, 72 anni, già detenuto in regime di detenzione domiciliare per detenzione abusiva di armi da sparo.

Zimbardo, evaso dalla propria abitazione, è stato trovato dai carabinieri in contrada Gurfa Agro di Alia. Il 72enne, alla vista dei militari, ha brandito una accetta con lama di 14 cm minacciando gli stessi per non farsi arrestare.

I militari, dopo una breve trattava con l’evaso, sono riusciti a disarmarlo e trarlo in arresto ponendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria di Termini Imerese.

Il rito direttissimo, tenutosi oggi presso il Tribunale di Termini Imerese, presieduto dal giudice monocratico dott. Balsamo, ha ritenuto consistente le accuse a carico dell’evaso, convalidando l’arresto operato dai carabinieri di Alia e riponendo Zimbardo alla detenzione domiciliare.

