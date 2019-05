Partinico, ruba il portafogli e tenta di scappare: arrestato 29enne

Si è avvicinato a bordo di un'auto ad una donna e le ha rubato il borsellino. È successo a Partinico dove alcuni cittadini hanno segnalato al 113 che una donna era stata derubata.

Gli agenti di polizia hanno arrestato Lghabi Issam, cittadino marocchino di 29 anni, accusato di una rapina ad una donna. I testimoni hanno raccontato che è stata la stessa vittima a chiedere aiuto e nello stesso momento è stato visto un giovane fuggire con in mano un borsellino di colore nero. Le persone presenti hanno seguito il ventinovenne, fino all’arrivo dei poliziotti che lo hanno bloccato.

La vittima dello scippo ha riconosciuto Lghabi Issam come l'autore della rapina. La donna ha raccontato agli agenti che stava rientrando a casa attraversando una via del centro di Partinico. Il giovane improvvisamente le si era avventato contro, sorprendendola alle spalle, e con forza le ha strappato di mano il portafogli, per poi scappare lungo le viuzze del centro cittadino.

