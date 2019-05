Tentano furto in un supermarket, bloccata "banda del buco" a Palermo: 5 arresti

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia San Lorenzo a Palermo hanno arrestato 5 persone. Devono rispondere in concorso di un tentato furto in un supermercato di via Messina Marine.

Passando in zona, i militari dell’Arma hanno notato tre persone accedere all’interno del locale adibito a deposito merci del supermercato mentre altri due uomini, all’esterno, con il volto parzialmente coperto, sorvegliavano l’area nei pressi di una vettura parcheggiata poco distante.

A questo punto, dopo aver chiamato i rinforzi, i carabinieri hanno bloccato prima i due all’esterno, identificati in Francesco Palazzotto, 60enne, e Fabrizio Leonardi, 50 enne. La loro perquisizione, estesa anche all’auto, ha permesso di trovare una radio ricetrasmittente, guanti, fascia da collo e tre piedi di porco.

Palazzotto ha inoltre tentato di disfarsi di una chiave, gettandola sotto altri veicoli in sosta, ma il suo recupero ha permesso di aprire il lucchetto posizionato a chiusura del portone d’ingresso del deposito dove gli altri tre erano entrati. Colti di sopresea Salvatore Ferrante, 35enne, Filippo Raccuglia, 21enne, e Salvatore Dragotta, 45enne, ancora con in mano piccone, martello e scalpello intenti a realizzare un buco nella parete per accedere nel supermercato.

Dopo averli bloccati, oltre a un’altra ricetrasmittente sintonizzata con quella nella disponibilità delle due vedette, in una borsa sono state trovate una bombola di gas e una di ossigeno collegate con due tubi ad un cannello metallico, evidentemente da utilizzare per aprire la cassaforte custodita nell’attività commerciale.

I cinque componenti della 'banda del buco', tutti con precedenti specifici, sono stati arrestati e giudicati con rito direttissimo, al termine del quale sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Indagini in corso per verificare eventuali loro responsabilità in altre rapine.

