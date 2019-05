Droga e munizioni nel magazzino sotto casa: giovane arrestato a Ciaculli

In un magazzino sotto casa avrebbe provato ad avviare una piccola centrale dello spaccio. Qui infatti avrebbe tentato di allestire una piantagione indoor. La droga però, secondo gli agenti, aveva probabilmente iniziato già a spacciarla, tanto che a insospettire i poliziotti è stato uno strano, e continuo, via vai di giovani nell'edificio. La perquisizione poi ha lasciato pochi dubbi agli agenti: così un 22enne di Ciaculli, Samuele Francesco Di Pace, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e del possesso illegale di munizioni.

Quando gli agenti hanno fatto irruzione nel magazzino, hanno scovato stupefacente e tutto il necessario per confezionarlo: 100 grammi di hashish e 50 grammi di marijuana in parte già suddivisa in dosi e in parte ancora da dividere, 4 bilancini digitali, un coltello con lama intrisa di stupefacente e quindi usato per tagliarlo, bustine per il confezionamento ed un foglio sul quale erano stati annotati nomi e rispettivi costi di elementi ed accessori utili ad allestire una piantagione indoor.

I poliziotti hanno quindi arrestato il 22enne, che si trovava nel magazzino al momento del blitz.

Sono state inoltre rinvenute e sequestrate 2067 cartucce per fucile da caccia di vario calibro, sul cui possesso il giovane non ha saputo fornire valide giustificazioni.

© Riproduzione riservata