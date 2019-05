Carini, nasconde in casa sigarette e gratta e vinci rubati: denunciato 19enne per ricettazione

Teneva in casa 175 pacchetti di sigarette e 38 gratta e vinci rubati. I Carabinieri della Stazione di Carini hanno denunciato, con l’accusa di ricettazione, un 19enne palermitano domiciliato in via Antonello da Messina, a Carini. I militari hanno effettuato una perquisizione presso l'abitazione trovando tutta la merce.

Dagli accertamenti, è stato accertato che i 38 gratta e vinci e 8 pacchetti di sigarette erano provento del furto avvenuto lo scorso 21 marzo presso un negozio di via Don Luigi Sturzo, mentre altri 167 pacchetti di sigarette costituivano buona parte dei proventi del furto con spaccata avvenuto la notte scorsa presso la tabaccheria di piazza Duomo.

Il 19enne ha ricevuto il foglio di via obbligatorio dal Comune di Carini.

Sono in corso ulteriori indagini dei Carabinieri per stabilire l’esatta dinamica dei furti e identificare gli autori delle varie rapine.

© Riproduzione riservata