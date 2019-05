Palermo, sequestrati ricci ad un venditore ambulante in via dell'Olimpo

Un palermitano vendeva ricci abusivamente per strada. Stamattina, in via dell'Olimpo, una pattuglia della polizia municipale, su invito della centrale operativa, ha proceduto al sequestro di circa 40 esemplari di riccio di mare ad un venditore che li stava vendendo su di un tavolo di plastica, direttamente per strada.

I ricci sequestrati, sono risultati privi di bollo sanitario e della documentazione attestante la provenienza; al trasgressore è stata contestata anche una sanzione amministrativa di 1.500 euro per la mancata tracciabilità e violazioni sulla commercializzazione del prodotto.

I veterinari dell’Asp hanno accertato che i ricci erano ancora vivi e la guardia costiera ha proceduto, quindi, a gettarli nuovamente in mare.

