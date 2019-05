È morto il professore Antonino Rodolico, fu il "padre" della chirurgia palermitana

Era considerato il "padre" della chirurgia palermitana, è morto all'età di 91 anni il professore Antonino Rodolico, docente emerito dell'Università di Palermo.

Come ricorda Alessandra Turrisi in un articolo sul Giornale di Sicilia, a Rodolico il grande merito di avere fondato la chirurgia d'urgenza in Italia, negli anni Settanta, e per avere ricoperto le presidenze di cinque società italiane, quella di Chirurgia d'urgenza e del trauma, quella di Chirurgia geriatrica, quella di Chirurgia dell'apparato digerente, la Società di Endocrinochirurgia e quella di Fisiopatologia chirurgica.

I funerali saranno celebrati domani, alle 10,30, nella parrocchia di Maria Madre della Chiesa, in piazza San Marino.

