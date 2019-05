"Staccionata troppo vicina alla riva": controlli della capitaneria di porto a Mondello

"La staccionata di uno dei lidi di Mondello è troppo vicina al mare". La denuncia con tanto di foto arriva dai membri della pagina Facebook "Insieme per Mondello". Il tam tam del web ormai monta e la domanda sotto lo scatto è la seguente. "Ma non si sono allargati un po’ troppo? Non c’è nessun controllo?".

La segnalazione è arrivata alla direzione marittima e capitaneria di porto di Palermo. "Abbiamo mandato il nostro personale dell'ufficio di Mondello ad effettuare le misurazioni. Se la distanza tra la riva del mare e la staccionata è al di sotto dei cinque metri è prevista una sanzione di circa 1.200 euro per il concessionario del lido. Questo vale per tutti coloro che non rispettano la distanza dei cinque metri dall'arenile", spiega il maresciallo Maurizio Giglio della direzione marittima e capitaneria di porto di Palermo.

Intanto dal 15 di giugno al 15 settembre partiranno le attività di controlli giornalieri della guardia costiera di Palermo nell'ambito delle attività Mare sicuro: "Verranno controllati tutti gli stabilimenti balneari che partono da Castellamare del Golfo fino ad arrivare a Finale di Pollina", conclude Giglio.

A Palermo finalmente sole e caldo, tutti a Mondello per un relax in spiaggia: le foto Torna il sole a Palermo Nel capoluogo finalmente un piacevole caldo dopo tante giornate grigie Mondello si è riempita in men che non si dica In molti si sono riversati in spiaggia Sia per rilassarsi Sia per cerca di “agganciare“ la prima abbronzatura della stagione A Mondello soprattutto giovanissimi Visto che ormai la scuola è agli sgoccioli Ne hanno approfittato per un meritato relax Tra l’acqua e la sabbia Il bel tempo però potrebbe non durare Dopotutto, non è stata una primavera normale Con il freddo che ha dominato sul caldo Nel week end pare che tornerà la pioggia Con precipitazioni previste in tutto il Sus

