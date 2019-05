Intimidazione a Palermo, trovata della colla nelle serrature di cinque garage di una ditta

Ancora un atto intimidatorio a Palermo. Cinque box di un parcheggio sono stati trovati con le serrature bloccate dalla colla Attak, nell’area dove ha sede una ditta in viale Regione Siciliana. Il custode giudiziario ha presentato denuncia alla polizia. Indagini sono in corso. Non è la purtroppo la prima volta che avvengono fatti del genere nel capoluogo siciliano.

Lo scorso agosto, ad esempio, ancora prima di alzare la saracinesca, i titolari della farmacia in via Messina Marine avevano trovato la colla attak nei lucchetti.

© Riproduzione riservata