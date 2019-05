Plastica vietata nelle spiagge di Palermo, accordo con i gestori dei lidi

Plastica bandita anche nelle spiagge di Palermo. Grazie ad un accordo con i gestori dei principali lidi delle borgate marinare di Mondello, Sferracavallo e Addaura, il Comune mette al bando stoviglie usa e getta.

Bisognerà attendere, invece, l'anno prossimo per non avere anche le bottigliette.

Verrà emessa un'ordinanza sindacale che, come riporta Giancarlo Macaluso in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, vieterà la vendita ai gestori e ai locali che stanno all'interno della aree in concessione dove la Rap installerà contenitori per la differenziata che saranno piazzati anche al limitare delle aree pubbliche, in modo da essere utilizzabili anche dai fruitori delle spiagge libere.

Dal 15 giugno parte la campagna di sensibilizzazione.

© Riproduzione riservata

