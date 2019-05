Anello ferroviario a Palermo, Orlando vuole essere il commissario dell'opera: "Completiamo noi i lavori"

Il Comune di Palermo fa pressing sul cantiere dell'Anello ferroviario. Il sindaco Leoluca Orlando chiede i poteri al ministero delle Infrastrutture per completare i lavori: formalmente quindi chiede di essere nominato commissario straordinario dell'opera.

La richiesta al Mit è avanzata attraverso una lettera, scritta dall'assessore alla Mobilità Giusto Catania, indirizzata a Rete ferroviaria italiana, stazione appaltante dell'opera.

Come si legge in un articolo di Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, Catania chiede a Rfi un dettagliato dossier sui ritardi e sulle responsabilità. Un documento che servirà alla giunta per approvare un documento «che possa supportare la richiesta del sindaco al ministro delle Infrastrutture per ottenere poteri idonei di commissariamento dell'opera pubblica - scrive Catania -, in grado di consentire la gestione diretta dell'appalto» ai sensi del decreto sblocca-cantieri.

