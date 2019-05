L'Aeroporto di Boccadifalco apre le porte, Orlando: "Non sarà più off limit"

"L'apertura dell’aeroporto di Boccadifalco è la conferma di un cammino che lo renderà non più zona off limit". A dirlo, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, intervenendo alla presentazione del corso di Cultura Aeronautica organizzato dall’Aeronautica Militare, in accordo con il Miur. L’incontro si è svolto all’interno della struttura aeroportuale di Boccadifalco, adesso sede di una stazione meteorologica.

"Il corso entra a pieno titolo nel concetto di Palermo capitale delle culture e dunque il mio ringraziamento va all’Aeronautica militare per questa iniziativa che coinvolge le scuole", aggiunge Orlando. Il corso ha avuto inizio lo scorso 13 maggio e terminerà il mercoledì 23 maggio, con un programma suddiviso in due parti; nella prima settimana i giovani studenti seguiranno un ciclo di lezioni teoriche che trattano la base dei principi aerodinamici del volo, gli strumenti di volo, la sicurezza volo ed accenni alla meteorologia ed al controllo del traffico aereo.

"È un’opportunità per mostrare il nostro mondo, che spesso non è molto accessibile - evidenzia Paolo Aldo Maria Frare, comandante del 60esimo Stormo di Guidonia - con una simulazione di volo strutturato". L’iniziativa, totalmente gratuita e facoltativa, nasce da una collaborazione decennale tra l’Aeronautica Militare e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con l’obiettivo di diffondere la Cultura Aeronautica tra i giovani del Paese e a Palermo sarà rivolto a 250 studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti scolastici della città. (AGI)

