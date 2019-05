Aeroporto di Palermo, paura in fase d'atterraggio per un volo Ryanair: colpiti alcuni volatili

Momenti di tensione su un volo della Ryanair questa mattina all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, un aeromobile proveniente da Roma con 170 persone a bordo, mentre era in fase d'atterraggio.

I vigili del fuoco del del comando provinciale di Palermo sono intervenuti per "una fase di allarme", creata da alcuni uccelli che hanno colpito il muso dell'aereo. Il veivolo è riuscito ad atterrare in sicurezza a Punta Raisi senza ulteriori problemi. In pista pronti per gestire una eventuale emergenza anche gli addetti della Gesap.

Un altro episodio simile era successo lo scorso 3 maggio, in un volo diretto a Roma in decollo alle 6.25 del mattino, e anche in quel caso dei volatili erano entrati in un motore.

