"Famiglia di Pioppo accusata di mafia": Giletti e la Rai condannati

«Appartiene a un'importante famiglia mafiosa, quella dei Campanella»: per questa frase, pronunciata in tv a "L'Arena", Massimo Giletti e la Rai sono stati condannati a risarcire la famiglia di un operaio forestale di Pioppo, Giuseppe Campanella, licenziato in quanto condannato per concorso esterno in associazione mafiosa.

Come riporta un articolo di Giuseppe Spallino sul Giornale di Sicilia di oggi, la vicenda risale a una puntata di tre anni fa dedicata ai lavoratori forestali che in passato avevano riportato condanne e nella quale venne intervistato proprio Giuseppe Campanella. Nel raccontare i fatti, l'allora conduttore Rai con quella frase tirò in ballo anche i familiari del forestale, tutti incensurati. L'accusa contestata è la diffamazione.

