Tragico incidente sulla strada statale 113 all'altezza di Cefalù, muore un motociclista

Tragico incidente sulla strada statale 113, all'altezza di Cefalù. Un motociclista, Massimo Franco di 48 anni di Tusa, è morto dopo essersi scontrato con un'auto.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Franco era a bordo di una Suzuki G66, mentre a bordo dell'auto c'erano due turisti americani, uno dei quali si trovava alla guida. Soccorso dai sanitari del 118, è morto subito dopo in ospedale per le gravi ferite causate dal violento impatto.

Sul posto i poliziotti del commissariato di Cefalù, che stanno conducendo le indagini.

