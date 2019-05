Palermo, la terza corsia di viale della Regione Siciliana: al via i lavori

Prenderanno il via domani a Palermo i lavori per il rifacimento del manto stradale in viale della Regione Siciliana. Nei prossimi giorni la Rap dovrà intervenire su circa 70 mila metri quadrati d’asfalto. "Questa settimana si procederà con interventi di rappezzatura su alcuni tratti ammalorati nella corsia centrale, all’altezza dell’ex grande Migliore, in direzione Catania. A seguire le squadre interverranno nel cavalcavia di viale Michelangelo - dice l'amministratore unico della Rap Giuseppe Norata.

A partire da lunedì 20 maggio prenderanno il via invece gli interventi notturni fino al tratto in prossimità della rotonda di via Oreto. La manutenzione nella corsia centrale avverrà in entrambi i sensi di marcia prevedendo interventi anche in direzione Trapani, fino a piazza Kennedy. In alcuni casi si procederà con una semplice scarifica prima della messa in posa dell’asfalto, in altri casi i tratti ammalorati saranno oggetto di bonifica con una scarifica più profonda di oltre 15 centimetri".

"Finalmente - dice l’assessore alla Viabilità Giusto Catania - si dà esecuzione a una ordinanza di due anni fa voluta anche dal Consiglio comunale. Questa attività servirà a mettere in sicurezza viale Regione Siciliana dotandola per esteso di segnaletica orizzontale e verticale con una fluidificazione di una delle strade più trafficate di Europa. La volontà dell’amministrazione è di rendere la strada a tre corsie con la realizzazione di una banchina di sosta". La Rap metterà in campo 16 operai.

