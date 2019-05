Anello ferroviario di Palermo, il cantiere di via Sicilia fermo. Altro rinvio per i lavori

Tutti fermi i cantieri dell'anello ferroviario di Palermo. Con il rallentamento della procedura di vendita di Tecnis che ha subito uno stop al ministero dello Sviluppo economico con la riapertura dei termini per le offerte, scaduti lo scorso 29 aprile, i lavori sono fermi con strade che presentano cantieri permanenti.

Per rivedere in sotterranea gli operai in via Sicilia, come riporta un articolo di Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola, bisognerà attendere, probabilmente, il 2020.

Qualche giorno fa il sindaco di Palermo ha inviato una nota con la quale chiede l'ennesima accelerazione che al momento non c'è. La parola passa al ministero che dovrà comunicare se e quante proposte sono arrivate e fornire le nuove direttive.

