Palermo, Memorial Day 2019 in ricordo dei giudici Falcone e Borsellino

È tutto pronto per il “Memorial Day 2019” per ricordare tutte le vittime della “criminalità mafiosa, del terrorismo e della delinquenza in generale”. La manifestazione, che si svolgerà il prossimo 9 maggio, è organizzata dalla Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia, guidata dal segretario Pietro Billitteri. Vi prenderà parte anche il segretario nazionale Saro Indelicato, il segretario regionale della Sicilia Gaetano Maranzano e tutti i Segretari Provinciali della Sicilia.

La manifestazione per rendere omaggio alle Vittime delle Strage di Capaci del 23 maggio e della strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992, quest’anno vuole anche ricordare Salvatore Carnevale, sindacalista della CGIL, barbaramente ucciso dalla mafia il 16 maggio 1955, perché aveva avuto il coraggio di ribellarsi alle condizioni di vita degli operai di una cava locale costretti a lavorare undici ore al giorno, rispetto alle otto previste, e con ben due mesi di salari arretrati.

Alle 9,15, i dirigenti sindacali del Sap, Nazionali, Regionali e Provinciali, insieme ai ragazzi della scuola primaria statale “Rosolino Pilo” di Palermo e ai ciclisti della “staffetta della memoria”, alla presenza del Questore di Palermo Renato Cortese renderanno omaggio ai giudici Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina, Claudio Traina, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Il corteo, poi, arriverà presso il comune di Sciara. Qui i bambini della scuola primaria statale “Rosolino Pilo” di Palermo si incontreranno con gli scolari dell’Istituto Comprensivo Statale “Montemaggio Belsito” di Sciara che, con il sindaco e i dirigenti sindacali del Sap, ricorderanno, presso l’omonima piazza, il sacrificio di Salvatore Carnevale.

Alle ore 11 circa, presso la piazza antistante il municipio di Sciara i bambini assisteranno ad un addestramento dei Cinofili della Polizia di Stato della Questura di Palermo ed infine andranno al “Museo Archeologico delle Tradizioni” dove visiteranno la sala dedicata a “Francesca Serio” madre di Salvatore Carnevale, inaugurata nel 50° anniversario dell’uccisione del sindacalista e dove sono custodite foto e articoli di stampa che ricordano Francesca Serio e il sacrificio di “Turi Carnevale”, oltre ad alcuni utensili e attrezzature, usati in passato per coltivare la terra.

La “Giornata della Memoria” palermitana si concluderà presso la mensa della Caserma Pietro Lungaro dove ai bambini verrà offerto il pranzo.

