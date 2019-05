Palermo, incidente tra auto e un bus: passeggera colta da malore

Attimi di panico a Palermo, intorno alle 15, quando un'auto ha affiancato, entrando in collisione, un autobus dell'Amat della linea 101 in via Roma all'angolo con via Cavour. Una signora, a bordo del mezzo pubblico, ha avuto un malore e si è accasciata.

Subito sono stati chiamati i soccorsi. Un'ambulanza del 118 ha caricato a bordo la donna sotto choc e l'ha trasportata all'ospedale più vicino per effettuare gli accertamenti necessari.

Intanto, sul posto, sono arrivati gli agenti dell'infortunistica stradale della polizia municipale per effettuare i rilievi.

In zona il traffico è andato subito in tilt a causa del mezzo pubblico che si è fermato all'altezza dell'incrocio. Una pattuglia della municipale sta effettuando viabilità per smaltire gli ingorghi in zona.

