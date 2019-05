Palermo, carenze igieniche all'Istituto Superiore di Giornalismo: scatta la denuncia del Sinalp

Carenze igieniche all'Istituto Superiore di Giornalismo. È quanto denuncia la Federazione Nazionale Scuola e Formazione del SI.NA.L.P. che oggi ha presentato un esposto ai carabinieri per la tutela del lavoro di Palermo.

L'ente dallo scorso marzo è stato dichiarato "estinto" da parte del dirigente generale del dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, il cui assessorato è retto da Roberto Lagalla.

I dipendenti attualmente si trovano nella sede di via Briuccia, a Palermo, in locali, denuncia il Sinalp, nei quali non viene effettuata la pulizia da circa un anno e da metà gennaio 2019 è stata interrotta, per il mancato pagamento, l'erogazione dell'energia elettrica.

Per il Segretario Nazionale del SI.NA.L.P., Gaetano Giordano "è inaccettabile che i lavoratori, che ancora attendono ben 17 mensilità arretrate, vengano tenuti in queste condizioni, talmente gravi da poter procurare loro gravi problemi di salute".

