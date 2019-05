Palermo, torna anche a maggio "La Domenica Favorita": il Parco resta chiuso alle auto

Torna anche a maggio "La Domenica Favorita". L'appuntamento, il primo di questo mese, è il 5 maggio. Tante le attività anche per la prossima data della kermesse che coniuga sport, cultura e divertimento per tutta la famiglia. In occasione della manifestazione, anche la prossima domenica quindi il Parco Reale della Favorita resterà chiuso alle auto dalle 9 alle 17.

Ospite della giornata sarà la campionessa mondiale di scherma, Valentina Vezzali, in città per i Campionati italiani assoluti e paraolimpici di scherma 2019 di cui sarà madrina e testimonial. La campionessa si cimenterà in un'esibizione e in prove di pratiche sportive.

Tra le attività da non perdere, con partenza dal Giardino dello Sport (alle 10.30), l'Invasione Kids, ovvero i concerti itineranti della Massimo Kids Orchestra, a cura del Teatro Massimo, che si esibiranno in diversi punti all'interno del Parco.

Al Campo Ostacoli la Now Team proporrà, sempre gratuitamente, un percorso di avvio alTriathlon, dalle 10.30 alle 13.

Per tutta la mattinata infine, dalle 9 alle 13 sempre al Campo Ostacoli, si volgerà l'iniziativa Corriamo per la Talassemia, organizzata dalla Fasted Palermo Onlus.

Ancora, presso il Giardino dello Sport, "Assaggi di atletica", a cura di ASD Palermo, per i giovani che vogliono provare una lezione gratuita di atletica.

