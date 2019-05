Lavori sull'A29 in direzione Mazara, chiusa la corsia di sorpasso tra gli svincoli di Palermo e Tommaso Natale

Disagi in vista sull'A29 Palermo-Mazara del Vallo- Tra le ore 22 di oggi, giovedì 2 maggio, e le ore 6 di domani, venerdì 3 maggio, saranno eseguiti alcuni interventi di manutenzione agli impianti elettrici e tecnologici presenti lungo l’autostrada tra gli svincoli di Palermo e Tommaso Natale, in direzione Mazara del Vallo.

Durante le lavorazioni, sarà pertanto necessario istituire un restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, dal km 5,600 al km 0,000. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.

© Riproduzione riservata