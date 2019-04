Rientro dal ponte e tamponamento con un bimbo ferito: traffico in tilt in viale Regione a Palermo

Il rientro dal lungo ponte del 25 aprile e un incidente, un tamponamento a catena che ha coinvolto sei vetture ha mandato letteralmente in tilt il traffico in viale Regione Siciliana, a Palermo, all'altezza del ponte di Bonagia, dalle 20 di questa sera. Chilometri di code e auto a passo d'uomo in direzione Trapani, con la polizia stradale del capoluogo siciliano e la polizia municipale che è impegnata a rendere la circolazione stradale più scorrevole.

Nel tamponamento, avvenuto poco prima delle 20, un bambino è rimasto ferito: trasportato dagli uomini del 118 al "Di Cristina", le sue condizioni non sono gravi. Un incidente questo che ha reso ancora più difficile una situazione già resa complicata dal rientro dopo il lungo ponte del 25 aprile, in un orario poi particolarmente delicato.

Sulla Palermo-Mazara del Vallo in un altro incidente, questo mattina, c'erano stati quattro feriti, tra cui un bambino di 9 anni e la sorella di 15 anni, nel tratto dell'A29 fra gli svincoli di Gallitello e Trapani.

I quattro, una famiglia originaria di Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, viaggiavano in direzione Mazara del Vallo su un fuoristrada che, per cause in fase di accertamento da parte della polizia stradale che ha effettuato i rilievi, ha saltato lo spartitraffico finendo con l'invadere la corsia di marcia opposta, quella in direzione Palermo.

