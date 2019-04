Luci a led e rilevatori del traffico, a Palermo i semafori intelligenti: ecco le strade coinvolte

Semafori intelligenti a Palermo: cominciano gli interventi per ammodernarne 187 con tecnologia a Led e dotarne 51 di rilevatori di traffico. Questo sistema consente di adattare i tempi di accensione in base ai flussi veicolari rilevati in tempo reale e coinvolgerà via Libertà, l'asse via Duca della Verdura-Notarbartolo-Leonardo da Vinci, via Crispi, l’asse Strasburgo-Empedocle Restivo, via Roma, la rotonda di via Leonardo da Vinci.

Il contratto da 780 mila euro, come si legge in un articolo di Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola, è stato firmato con l'impresa aggiudicataria «Aesys S.p.A.», con sede a Brusaporto (provincia di Bergamo). L'importo è stato finanziato con fondi del Pon Metro.

.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE