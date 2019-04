Intera famiglia su uno scooter: padre, madre e due bimbi feriti in un incidente a Palermo

Un'intera famiglia composta da padre, madre e due bambini a bordo di uno scooter è rimasta ferita in uno scontro con un mezzo della Rap in via Pitrè nella zona dell'aeroporto di Boccadifalco a Palermo. L'impatto intorno alle 00.30.

Secondo una prima ricostruzione gli operai della Rap stavano raccogliendo i rifiuti caricandoli sui mezzi. Lo scooter stava viaggiando da via Pitrè in direzione viale Regione. Nell'impatto l'intera famiglia è stata sbalzata sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'infortunistica stradale. I genitori sono stati trasportati all'ospedale Civico mentre i bambini all'ospedale Di Cristina.

Gli agenti della polizia municipale hanno constatato che lo scooter non era assicurato.

