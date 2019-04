Addetto al carburante mette in fuga un rapinatore, arrestato 39enne a Palermo

Ha tentato una rapina ad un distributore di carburanti in viale Regione Siciliana ma non tiene conto della reazione dell'addetto che, seppur minacciato con una pistola, riesce, dopo una breve colluttazione a metterlo in fuga e ad essere arrestato, successivamente, dalla polizia.

In manette per tentata rapina aggravata, porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione di armi clandestine, è finito Salvatore Ferraino, 39enne palermitano residente a Monreale.

Intorno alle 5, i poliziotti appartenenti all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e al Commissariato di P.S. “Porta Nuova” si sono recati in viale Regione Siciliana dove era stata segnalata una rapina presso un distributore di carburanti.

Gli agenti hanno appreso dall’addetto al carburante che pochi istanti prima era giunto un uomo che, con il pretesto di dover fare carburante, gli si era avvicinato e minacciandolo con una pistola, gli aveva intimato di consegnare l’incasso.

La vittima, reagendo alla minaccia e nel tentativo di disarmare il rapinatore, l’aveva afferrato per un braccio, riuscendo così dopo una breve colluttazione a metterlo in fuga, impedendogli di portare a compimento il suo proposito criminale.

Il rapinatore, grazie alla dettagliata descrizione e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, è stato avvistato e bloccato dagli agenti mentre percorreva a piedi la Strada Statale 186, non distante dalla circonvallazione di Monreale.

L'uomo addosso aveva ancora gli indumenti usati per la rapina e nella tasca del giubbotto nascondeva l’arma con cui aveva minacciato la vittima, una pistola a tamburo Harrington & Richardson Arms, priva di cartucce che, sottoposta alle verifiche del caso, è risultata clandestina, poiché priva di qualsiasi tipo di punzonatura o altri segni di riconoscimento.

Ferraino Salvatore è stato arrestato.

