Ditte al lavoro gratis per riparare la strada per Piano Battaglia: nuova protesta a Polizzi

Ditte edili al lavoro gratis da stamattina per riparare e ripristinare la strada che collega il comune di Polizzi con Piano Battaglia. È la nuova protesta messa in campo dal sindaco di Polizzi Generosa, Giuseppe Lo Verde, dopo quella di febbraio quando ha trasferito l'ufficio di giunta sotto una tenda sulla statale.

I lavori sono partiti dalla località Sovarito proprio dove otto anni fa si è abbattuta una frana che ha messo in ginocchio la circolazione. Le imprese hanno deciso di mettere a disposizione mezzi, uomini e materiali per ripristinare gratuitamente il tratto di strada dissestato. Accanto al sindaco sul luogo, per coordinare tutto, ci sarà l'assessore Sandro Silvestri.

«Sta arrivando l'estate - commenta il sindaco Lo Verde - e noi siamo ancora con la strada interrotta. Non possiamo più aspettare. I tempi burocratici sono lunghissimi e incerti. Per dei lavori che si possono fare subito ci fanno attendere da tredici anni. Così si uccide una popolazione e la sua economia. Occorre essere più veloci. Ci vogliono risposte certe».

«Ringrazio quanti sono scesi sulla strada per in bene della nostra città - commenta il sindaco Lo Verde - Polizzi è stanca e non può aspettare le lungaggini burocratiche. Avevamo annunciato che la tenda era un luogo di protesta ma anche un'occasione dove elaborare idee. Con questa nuova protesta vogliamo gridare a tutti che un popolo non si può tenere fermo sotto i colpi della burocrazia. Un popolo è libero e va servito con celerità e senza ritardi».

