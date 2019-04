Incidente sulla Palermo-Mazara, scontro tra due mezzi: traffico in tilt

Traffico, code e rallentamenti nelle autostrade in entrata e in uscita da Palermo. A causa del vento e di un incidente stradale i gitanti che hanno deciso di mettersi in viaggio nella giornata di Pasquetta questa mattina si sono incolonnati in diversi tratti autostradali.

In particolare un incidente è avvenuto un incidente tra una Fiat Panda e una Cinquecento sulla A29 in direzione di Palermo tra l'aeroporto Falcone Borsellino e Carini in direzione Palermo. Sul posto si sta portano una pattuglia della polizia stradale della Sicilia occidentale sta intervenendo per cercare di gestire i soccorsi e il traffico in zona. Sul posto i sanitari del 118 hanno soccorso un conducente di una delle due vetture di 35 anni che è stato trasportato all'ospedale di Villa Sofia. Sembra che non abbia riportato lesioni serie nell'impatto.

Qualche disagio anche all'areroporto Falcone Borsellino per il forte vento di scirocco. Il volo Ryanair FR4915 in arrivo dall'aeroporto di Verona Valerio Catullo non è riuscito ad atterrare selle piste di Punta Raisi ed è stato dirottato allo scalo etneo di Fontanarossa.

