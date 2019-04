Falsi incidenti, fratture di gruppo nella trasferta a Riccione degli spaccaossa di Palermo: “Un ragazzo rotto due volte”

Un furgoncino, una trasferta, fratture di gruppo. Uno scenario terribile per la banda degli spaccaossa che per poter truffare una compagnia assicurativa e lucrare ancora di più sulla richiesta di risarcimento provarono a simulare un incidente con più vittime.

I particolari del falso incidente inscenato a Riccione sono stati svelati dai tre collaboratori di giustizia, Franco Mocciaro, la moglie Anna Conte e Salvatore La Piana, che erano finiti in cella con il primo troncone dell'inchiesta, ad agosto dell'anno scorso. I loro racconti, come ha scritto Sandra Figliuolo sul Giornale di Sicilia, hanno contribuito alle operazioni «Tantalo bis» della squadra mobile e «Contra fides» della guardia di finanza: complessivamente sono indagate 246 persone.

Sul falso incidente di Riccione sono ancora in corso accertamenti. I procuratori aggiunti Ennio Petrigni e Sergio Demontis, assieme ai sostituti Daniele Sansone, Alfredo Gualtieri, Francesca Mazzocco ed Andrea Zoppi, hanno comunque appurato che effettivamente il 14 giugno del 2018, a Riccione, un furgoncino Volkswagen, con più persone a bordo, era rimasto coinvolto in un incidente.

Ed era stata avviata una pratica di risarcimento per i feriti che in quell'occasione erano stati trasportati all'ospedale «Riccione-Cattolica» di Riccione. Agli investigatori Anna Conte ha raccontato: «Dice che sono partiti, hanno affittato un furgoncino con sei persone e Fragolina (il soprannome di Giovanni Napoli, ndr) ha rotto tutte e sei… Ma non l'hanno fatto a Palermo, lo hanno fatto a Rimini, mi pare…».

Falsi incidenti e spaccaossa a Palermo: in 34 restano in carcere, 6 liberi. I nomi dei 247 indagati

Franco Mocciaro, suo marito, ha poi riferito che a occuparsi della pratica sarebbe stato Francesco Faija. E qui emerge il particolare del giovane che si è fatto fratturare le ossa per due volte.

