Scritta contro Igor Gelarda a Palermo: "Traditore della Sicilia"

Una scritta è comparsa questa mattina sopra un maxi manifesto elettorale di Igor Gelarda, candidato della Lega alle europee del 26 maggio nel collegio Sicilia e Sardegna.

"Traditore della Sicilia" è quanto si legge all'indirizzo dell'attuale responsabile regionale enti locali del partito e capogruppo in Consiglio comunale nel capoluogo siciliano.

La Lega stamattina ha parlato di intimidazione subita e lo ha fatto attraverso un comunicato stampa. "La Lega opera ed agisce sui territori con i suoi uomini e le sue donne migliori; intimidazioni di questo tipo non ci spaventano", dichiara Stefano Candiani, commissario della Lega in Sicilia e sottosegretario al ministero dell’Interno.

"Casomai ha tradito la Sicilia chi non si è preso cura delle strade - prosegue nella nota -, degli ospedali e del territorio, non certo chi con caparbietà, come i candidati della Lega, si spende giornalmente per la propria terra. Il fatto che tramite la Lega possano essere eletti siciliani veri, determinati a cambiare la politica malandata che malgoverna la Sicilia, intimorisce perché farà vedere a chiare lettere la differenza tra chi ama veramente la propria terra e chi una volta eletto invece la tradisce per opportunismo".

"Questo clima di odio non fermerà la Lega - dichiarano in coro i candidati sindaco della Lega di Mazara, Giorgio Randazzo; Oscar Aiello di Caltanissetta; Giuseppe Romanotto a Monreale; Giuseppe Spata a Gela - È invece il segnale che siamo sulla giusta strada, e che realmente una parte della Sicilia è pronta a voltare pagina".

"Non farò un passo indietro di fronte a questo rancore - dice Igor Gelarda - perché so che la gente perbene sta dalla nostra parte".

