Terrore per un'anziana a Palermo: sequestrata e rapinata in casa

Una signora di circa 80 anni è stata aggredita all'ingresso della propria casa, nella zona di viale Strasburgo. La notizia è raccontata da Luigi Ansaloni sul Giornale di Sicilia.

I rapinatori, due uomini non ancora identificati, hanno costretto l’anziana ad aprire la porta, spintonandola e facendola entrare con la forza, legandola e colpendola più volte, per convincerla a collaborare e a dire loro dove fossero gioielli e altro. Sono fuggiti con pochi spicci, cento euro circa, e qualche oggetto in argento.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE