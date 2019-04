Santa Flavia, trovato in mare il cadavere di un uomo di 54 anni: è giallo

È stato individuato in mare il corpo di un uomo nella zona di Sant'Elia, frazione di Santa Flavia. Si tratta di un 54enne, Emanuele Monachello di Villabate. Era vestito normalmente e aveva indosso la sua carta d'identità. Il corpo è stato portato nella camera mortuaria di Santa Flavia e nel frattempo sono in corso ulteriori accertamenti in mare da parte di una motovedetta della guardia costiera di Porticello per far luce sulla sua morte. Questa mattina un passante ha notato il corpo che galleggiava in acqua e ha fatto la segnalazione ai carabinieri.

Sono intervenuti i carabinieri e la guardia costiera di Porticello. Si tratta di un uomo di circa 60 anni. Sul posto è arrivato il magistrato per una prima ispezione cadaverica ed il medico legale.

Per il momento non si esclude nessuna pista, dall'incidente al suicidio. I carabinieri stanno sentendo parenti e amici per comprendere cosa sia successo. Alla luce di queste testimoniane la procura deciderà se eseguire o meno l'autopsia

© Riproduzione riservata